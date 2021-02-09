Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в январе прибывшие в Ухань для расследования причин появления коронавируса, отработали четыре версии его передачи человеку: от животного, от промежуточного носителя, из замороженных продуктов и из-за утечки в лаборатории.

Об этом на пресс-конференции в Ухане заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Специалист ВОЗ сказал, что вариант с появлением коронавирусав результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому его не будут изучать в дальнейшем.

"Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения", - сказал Эмбарек.

Он добавил, что другие две оставшиеся гипотезы - о передаче вируса напрямую от первого животного-носителя и через поверхность замороженных продуктов - тоже выглядят реалистично. При этом, что касается версии с продуктами, необходимо отделять сам факт передачи вируса человеку от его дальнейшей циркуляции в человеческой популяции. По мнению эксперта, коронавирус мог быть завезен на уханьский рынок издалека.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему ученые отмели только версию об утечке из лаборатории, Эмбарек пояснил, что Уханьский институт вирусологии - солидная организация и "утечка чего-либо из такого места крайне маловероятна".

Однако группа экспертов так и не смогла установить источник коронавируса среди животных. Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса.

Лян добавил, что группа экспертов не нашла свидетельств крупных вспышек COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года. Эмбарек, в свою очередь, сообщил, что выяснить обстоятельства проникновения вируса на рынок в Ухане не представляется возможным из-за нехватки данных.

Он заявил: ученые допускают, что вирус мог быть занесен на рынок уже инфицированным человеком, который заразил окружающих. Не исключают они и заражения людей от продававшихся на рынке продуктов.

"Среди наиболее интересных продуктов - замороженное мясо диких животных, выращенных на фермах. Некоторые из них восприимчивы к такого рода вирусам", - сказал специалист ВОЗ.

При этом ученые обнаружили, что вирус широко циркулировал в Ухане и за пределами рыбного рынка, а некоторые ранние случаи заражения вообще с ним не связаны.

Глава группы экспертов ВОЗ отметил, что расследование в Ухане выявило новую информацию, но кардинально не изменило представление о вспышке COVID-19. В этой связи ученые будут продолжать поиски. В частности, они могут изучить образцы из банка донорской крови, чтобы проверить возможность более ранних случаев заражения в Китае.

Эмбарек также сказал, что необходимо провести дополнительные исследования животных, которые могли стать носителями вируса. Он считает нужным не ограничиваться только Китаем, но и проводить исследования в других странах, где обитают летучие мыши.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ начнет искать источник коронавируса вне китайского Уханя.

Мы также писали, что в ВОЗ допустили, что был так называемый промежуточный резервуар вируса, между первыми зараженными на уханьском рынке и летучими мышами.