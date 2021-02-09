Во вторник, 9 февраля, представители Чернобыльского заповедника поделились фотографиями самой маленькой совы в Украине.

Соответствующие снимки появились в аккаунте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Самая маленькая сова в Украине, которая прекрасно чувствует себя в лесах Чернобыльского заповедника. Такой милый и пушистый, но на самом деле хитрый и хищный", - говорится в сообщении.

Снимки воробьиного сыча (тип мелкой совы - Ред.) сделал фотограф заповедника Сергей Домашевский.





































Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали, как и где олени добывают минеральные вещества. Это происходит в безлюдных деревнях, на фермах и других сооружениях, где остались запасы извести.

Также напомним, что недавно было опубликовано фото портала в заповедную территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На фото запечатлена заброшенная и частично заросшая дорога. У обочины стоит ржавый знак, а косо растущее над колеей деревце образует арку.