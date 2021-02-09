Арахамия заявил, что Зеленский не обсуждал назначение Витренко со "слугами"
Во вторник нардеп Александр Дубинский анонсировал встречу в Офисе президента Владимира Зеленского со "слугами народа", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. На ней глава государства якобы собирался переубедить депутатов.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал "Стране" уже состоявшуюся встречу и сообщил, что на ней обсуждали.
По словам Арахамии, на встрече с президентом обговаривали повестку дня следующей пленарной недели в Верховной Раде.
"Вопрос касательно Юрия Витренко не звучал. Возможно, в разговоре кто-то один раз назвал фамилию Витренко - и все", - сказал Арахамия.
По его словам, Дубинский в своем Телеграм написал об обсуждении темы Витренко, "чтобы собрать возле ОП журналистов".
"Но где Дубинский взял такую информацию, мне неизвестно",- заявил Арахамия.
Между тем на прошлой неделе замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко утверждал, что на этой неделе в Раде в третий раз попытаются вынести на голосование кандидатуру Витренко.
Как писала "Страна", в Офисе президента хотят поменять премьер-министра Дениса Шмыгаля. И одним из кандидатов на пост рассматривают Витренко.