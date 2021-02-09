Во вторник нардеп Александр Дубинский анонсировал встречу в Офисе президента Владимира Зеленского со "слугами народа", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. На ней глава государства якобы собирался переубедить депутатов.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал "Стране" уже состоявшуюся встречу и сообщил, что на ней обсуждали.

По словам Арахамии, на встрече с президентом обговаривали повестку дня следующей пленарной недели в Верховной Раде.

"Вопрос касательно Юрия Витренко не звучал. Возможно, в разговоре кто-то один раз назвал фамилию Витренко - и все", - сказал Арахамия.

По его словам, Дубинский в своем Телеграм написал об обсуждении темы Витренко, "чтобы собрать возле ОП журналистов".

"Но где Дубинский взял такую информацию, мне неизвестно",- заявил Арахамия.

Между тем на прошлой неделе замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко утверждал, что на этой неделе в Раде в третий раз попытаются вынести на голосование кандидатуру Витренко.

Как писала "Страна", в Офисе президента хотят поменять премьер-министра Дениса Шмыгаля. И одним из кандидатов на пост рассматривают Витренко.