В 2021 году запланировано несколько этапов повышения пенсий в течение года. Напоминаем, как пересчитают пенсии кому и насколько их повысят.

В январе добавили пенсии пенсионерам в возрасте от 65 лет со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Речь идет о добавке около 300 гривен.

Пенсионерам старше 80 лет, при условии хотя бы 25 лет стажа, выплаты увеличили на 500 грн.

На март намечен очередной этап индексации пенсий. Пересчитают выплаты только пенсионерам, которые вышли на пенсию по возрасту и имеют необходимый страховой стаж. Индексация составит порядка 8-11% пенсии. То есть средняя пенсия вырастет примерно на 272-374 гривны.

В апреле автоматический перерасчет коснется работающих пенсионеров с учетом их страхового стажа и зарплат. Прибавка будет небольшой - чуть более 35 гривен.

На июль намечен перерасчет минимальных пенсий, связанный с увеличением прожиточного минимума с 1769 до 1854 гривен. Пенсии должны увеличить на 9,3%, но это за весь год. Речь идет о сумме 167,5 грн. Но в июле добавят только часть - плюс 83,7 грн к минимальным пенсиям.

На 9,3% в два этапа повысят и максимальные пенсии в Украине, которые составляют 17 тыс грн. На 800 грн в июле, и еще 800 грн в декабре.

Пенсионерам старше 75 лет с июля должны платить на 500 грн больше.

В декабре из-за увеличения минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен пересчитают выплаты пенсионерам старше 65 лет со стажем 30/35 лет. Им добавят 200 грн к пенсии.

Минимальные пенсии повысят на 79 грн - до 1933 гривен. К максимальным добавят еще 800 грн.

Напомним, что в Кабмине анонсировали старт накопительной пенсионной системы в Украине в этом году.

Также мы писали, что за задержку зарплат, пенсий и стипендий в Украине будут выплачивать компенсации.