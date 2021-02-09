В Киеве 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве дворника на Печерске, приговорили к 11 годам заключения. В частности, обвиняемый три года скрывался от следствия и был пойман в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что преступление произошло в ноябре 2016 года на доме по ул. Мечникова на Печерске. Обвиняемый, находясь в помещении дворника, во время внезапно возникшего конфликта нанес последнему многочисленные удары в голову, от которых мужчина скончался.

Позже убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник поджег ветошь в дворницкой, чтобы скрыть следы преступления и усложнить идентификацию тела, после чего скрылся с места происшествия.

"Беглец скрывался от правоохранительных органов почти три года. В ходе досудебного расследования следствие получило выводы более 20 экспертиз, которые помогли установить личность подозреваемого. В конце сентября 2019 он был задержан и взят под стражу без права внесения залога", - рассказали в пресс-центре.

В ходе следствия установили, что мужчина прятал в районе станции метро "Арсенальная" боеприпасы - гранату РГД-5, которая была изъята и оказалась в боеспособном состоянии.

"По принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 6 приговором Печерского районного суда города Киева уроженца Луганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы", - заявили в прокуратуре.



Ранее "Страна" сообщала, что в декабре 2019 года работники прокуратуры задержали 36-летнего мужчину, который три года назад совершил убийство на Печерске.

Также напомним, что в Киеве арестовали разбойника который убил палкой дворника в Лабораторном переулке. За совершенное злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.