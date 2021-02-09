Португальская компания Cantanhede совместно с канадскими партнерами разработала вакцину против Covid–19, которая будет вводиться в организм интраназально - то есть через нос.

Об этом сообщает сайт португальского телеканала SIC Notícias.

"Наша вакцина состоит из инактивированного вируса, она вводится интраназально, чтобы гарантировать максимальный иммунитет на уровне легких. Такой способ доставки препарата является предпочтительным", - пояснили в компании.

Сейчас вакцину готовят к клиническим испытаниям. Если все пойдет хорошо, она появится на рынке в третьем квартале 2022 года. Генеральный директор Cantanhede Бруну Сантуш уверен, что, несмотря на то, что препарат будет запущен после вакцин других компаний, он еще может внести свой вклад в остановку пандемии коронавируса.

В какой форме будет выпускаться препарат - в виде капель или спрея - не уточняется.

После окончания испытаний португальцы готовы запустить в производство миллионы доз.

По словам экспертов, вакцинация без шприцев через нос давно считается эффективной.

Ранее "Страна" сообщала, что в США от Covid-19 вакцинировались уже более 22 миллионов человек.

Между тем поставки китайской вакцины в Украину могут отложить на апрель.