Житель Киевской области, поссорившись с пожилой матерью, избил ее. Женщина умерла от полученных травм, а сын провел два дня в квартире с ее трупом. Теперь он отправится в тюрьму на 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Прокурором Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры поддержано публичное обвинение относительно 35-летнего местного жителя в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений , повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Во время следствия выяснилось, что мужчина поссорился со своей 63-летней матерью и избил ее кулаками, отчего женщина получила травмы грудной клетки и живота, с повреждением внутренних органов и кровопотерей. Женщина скончалась, после чего обвиняемый еще два дня провел с ее трупом. В итоге соседи, которые почуствовали запах, вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал обвиняемого виновным и в виде наказания назначил 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области муж забил до смерти гражданскую жену и получил 8 лет колонии. Причиной конфликта стала ревность.

Также сообщалось, что в поселке под Киевом мужчина до смерти забил собутыльника голыми руками.