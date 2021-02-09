В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вымогал у жителя столицы несуществующий долг в размере 56 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"В начале октября 2020 житель столицы, в связи с тяжелым материальным положением одолжил у подозреваемого 2000 евро и не смог вернуть вовремя течение недели. Тогда последний сообщил должнику, что сумма долга будет увеличена до 56 000 евро за начисленные "проценты", и заставил потерпевшего написать расписки о получении этих средств в долг", - рассказали в пресс-центре.

В случае неуплаты этой суммы, по данным правоохранителей, мужчина угрожал потерпевшему и его близким родственникам причинением телесных повреждений и убийством.

Злоумышленника задержали во время получения очередного транша в долларах США и евро на общую сумму 277 тысяч гривен.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.





Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове поймали пятерых марокканцев, которые похитили и били земляка за долги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались парни 23 и 25 лет, двое 26-летних парней и 25-летняя девушка.

Также напомним, что в Киеве полицейские вымогали несуществующий долг у главы охранной фирмы. В частности, два сотрудника Нацполиции, действуя в интересах третьего лица, потребовали от главы охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга. Это была якобы компенсация за несоблюдение договоров по выполнению охраны.