В России бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы так называемым "убийцей авианосцев" - новой крылатой ракетой Х-32.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

У ракеты невероятно высокая точность попадания - как говорят ракетчики, "в колышек".

Сверхзвуковая ракета Х-32 была принята на вооружение в России в 2016 году. Ее максимальная скорость близка к гиперзвуковой и на высотах свыше 30 км доходит до 5 Махов. Дальность применения составляет 1000 км.

Ту-22М3 - модификация дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М. Самолет является носителем ядерного оружия. Его выпускали с 1978 по 1993 год, он успешно эксплуатируется до сих пор.

На днях "Страна" показала кадры полета российского бомбардировщика Ту-95МС из ядерной триады.

А летом мы сообщали о завершении в РФ испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".