В феврале запасы угля на украинских тепловых электростанций (ТЭС) продолжают снижаться и по состоянию на 8 февраля составляют 57% от необходимого объема.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, в течение первой недели текущего месяца запасы угля всех марок, по сравнению с началом февраля, снизились с 436,8 тыс. тонн до 384,4 тыс. тонн, то есть на 12%. В то же время, по данным на конец недели, сравнительно с ее началом, запасы газового угля ТЭМ уменьшились на 52,9 тыс. тонн или на 18%, антрацитового практически не изменились.

В сравнении с началом ноября запасы угля снизились в 8,9 раз, почти на 240 тыс. тонн, в то же время запасы антрацитового уменьшились в 2,5 раза, до 144, 4 тыс. тонн. В то же время, почти половина запасов – 188 тыс. тонн продолжают оставаться на Луганской и Славянской ТЭС.

Согласно расчетам НЭК, производство ТЭС за неделю увеличилось на 5,1%, составив 0,96 млрд кВт-ч, а их доля в общем производстве выросла с 29% до 30%. Однако ГЭС произвели на 27% больше показателя на начало месяца, что составило 165,7 млн кВт-ч. Это на 49% больше прогнозного баланса.

Исходя из итогов недели производство АЭС не изменилось и составило 1,6 млрд кВт-ч, на их долю пришлась, как и на предыдущей неделе, половина произведенной электроэнергии. В работе находятся 10 из 15 энергоблоков, базовая нагрузка составляет 9,6 ГВт.

Напомним, почему украинские ТЭС остались без угля накануне морозов и каким последствием это может привести подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал немецким министрам о программе по отказу Украины от угля до 2030 года.