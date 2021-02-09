В Украине за январь 2021 года официально зарегистрировали 1001 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией, у 313 пациентов диагностирована СПИД, а умерли от него 158 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, в январе 2021 года в Украине были такие способы заражения ВИЧ:

гетеросексуальный - 606;

гомосексуальный - 28;

парентеральный - 360;

вертикальный - 167;

неизвестный - 0.

В Минздраве напомнили, что человек может прожить 10-15 лет без проявления любых симптомов. Только со временем, когда вирус все больше ослабляет иммунную систему, могут проявляться такие симптомы, как увеличенные лимфатических узлов, потеря веса, температура, кашель, расстройства ЖКТ.

"Без лечения могут развиваться такие серьезные заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелая бактериальная инфекция, онкология и многое другое", - добавили в ЦОЗ.

Специалисты отмечают, что если вовремя обнаружить ВИЧ и следовать за назначенным лечением, то можно достичь такого уровня, чтобы количество вируса иммунодефицита человека в крови стало настолько мизерным, что не проявляется в анализе крови. Кроме ВИЧ-положительных людей с подавленным вирусом не могут передать его здоровым, даже через половой акт.

В ЦОЗ рассказали, что в Украине сегодня доступно эффективное и бесплатное лечение для всех инфицированных. Там напомнили, что быстрый тест можно сделать даже с семейным врачом, инфекционными отделениями, доверительными кабинетами, СПИД-центрами и т.д. Это бесплатно, безболезненно и нужна всего лишь капля крови и 15 мин вашего времени.





Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИД в декабре прошлого года.

Также напомним, что британским врачам удалось излечить человека от СПИДа. В частности, речь идет о жителе Великобритании, который заразился ВИЧ еще 15 лет назад. В 2016 году у него была обнаружена еще и онкология. После этого он решился на пересадку стволовых клеток от донора с врожденным иммунитетом к ВИЧ.