В 2021 году для некоторых украинцев увеличат возраст выхода на пенсию, поскольку в Украине повышают требования для выхода на пенсию в 60 лет.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 2021 года, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь от 28 лет страхового стажа. То есть на 12 месяцев больше, чем было.

Тем, кто не имеет нужного стажа, нужно будет работать до 63-65 лет. До 63 лет тем, у кого есть от 18 до 28 лет стажа. До 65 лет - украинцам со стажем от 15 до 18 лет.

Также, если стажа не хватает, можно докупить его. Если покупать в 60 лет, стоимость каждого месяца считается по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021 года это 2 640 грн.

Если докупать стаж заранее, то он считается по другой формуле. К примеру, если вам 55 лет, вы не работаете и нужно доплатить пять лет стажа - можно добровольно оплатить взнос в Пенсионный фонд из расчета 22% минимальной зарплаты. То есть с января 2021 года это 1320 грн.

Еще один вариант - дождаться нового пенсионного возраста и продолжить работать, пока вы не получите положенную выплату.

Напомним, что за задержку зарплат, пенсий и стипендий в Украине будут выплачивать компенсации.

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