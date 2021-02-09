В Минздраве напомнили о важности теста на коронавирус и рассказали, чем отличается ПЦР-тестирование от иммуноферментного анализа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Не только защитные маски снижают распространение коронавирусной инфекции, но и массовое тестирование и самоизоляция при обнаружении положительного результата", - заявили в ЦОЗ.

Эксперты рассказали, что настоящее время доступно 2 вида тестирования на коронавирус. Первые - направленные на определение активной инфекции. Из них:

ПЦР-тесты - для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. ПЦР-тесты применяют в начале заболевания и их чувствительность крупнейшая в период между 7 и 14 днями после заражения.

Антигенные тесты - тесты используют на ранних стадиях заболевания, они проявляют в вирусе определенный белок на основе образца из носа или носоглотки. Их преимуществом является быстрое и легкое исполнение, а результат готов уже через 15-30 мин.

Также в Миндраве рассказали, что есть тесты ИФА (иммуноферментного анализа - Ред.), они направлены на выявление признаков постинфекции.

Такой анализ - это лабораторное исследование крови из вены, которое обнаруживает иммунную реакцию на вирус - уровень антител. Чем больше их в крови, тем выше иммунитет к вирусу и тем ниже риск заразиться повторно.

"Для того, чтобы избежать погрешностей в результатах, рекомендуется сдавать кровь натощак, а за две недели до исследования необходимо отказаться от приема антибиотиков и противовирусных препаратов", - добавили в ЦОЗ.



Ранее "Страна" сообщала, что медики заявили о снижении в 4 раза числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. Это может свидетельствовать о том, что многие уже переболели коронавирусом и не обращались к врачам.

Также напомним, что в Минздраве назвали, сколько должно пройти дней после контакта с больным для сдачи ПЦР-теста. В частности, тестирование на коронавирус методом ПЦР следует делать на седьмой-восьмой день после контакта с больным.