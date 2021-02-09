Автоматическая межпланетная станция "Надежда" (Al Amal) Объединенных Арабских Эмиратов 9 февраля, как и ожидалось, успешно вышла на орбиту Марса. Перед этим аппарат преодолел в космосе почти 500 миллионов километров.

Об этом сообщило в Фейсбуке Космическое агентство страны.

При подлете к Марсу на космическом аппарате двигатели были включены в режим торможения, работа в котором продлилась 27 минут, чтобы замедлить скорость с 121 тысячи км в час до 18 тысяч км в час и войти в зону гравитационного захвата.

Аппарат, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тысяч км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты, где формируется ее погода. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Аппарат впервые даст представление о марсианской атмосфере. Его наблюдения позволят создать глобальную карту погоды планеты. Главная задача исследований - выявить силы, определяющие климат Марса. Миссия "Надежды" продлится около двух лет.

Эмираты стали пятой страной в мире, чей аппарат достиг Красной планеты.

Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.

Полет первой арабской межпланетной станции к Марсу, который обошелся в $200 млн, приурочен к 50-летию образования ОАЭ.

Как писала "Страна", почти одновременно с ОАЭ свой зонд для изучения Марса отправил Китай.

Он уже присылал фото Красной планеты, сделанное с расстояния примерно в 2,2 млн километра.