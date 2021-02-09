В среду, 10 февраля, практически во всех областях Украины продолжит идти снег, в некоторых регионах вместе с дождем. Холоднее всего будет на севере страны, ночью температура упадет до - 12 градусов.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В южных областях Украины будет самая теплая погода - днем +8+10 градусов, а ночью от +1 до +3. Осадков не ожидается, будет переменная облачность.

На севере страны ожидается снег, в Черниговской и Сумской областях - сильный. Температура днем -5-7 градуосв, а ночью похолодает до -12-14.

В западных регионах, по прогнозу синоптиков, в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях днем значительных осадков не ожидается, ночью пройдет снег. В остальных областях снег прогнозируют и днем и ночью, в Черновицкой области вместе с дождем. Температура ночью -3-6 градусов, а днем от 0 до -4.

На востоке Украины пройдут осадки в виде снега с мокрым дождем, днем потеплеет до +2+4 градусов, а ночью температура местами опустится до -4.

В Киеве в течение дня и ночи ожидается снег, температура днем -3-5 градусов, а ночью в столице похолодает до -7-9.

Напомним, синоптик рассказала, что в ближайшее время погода в Украине не улучшится.

Также сообщалось, что непогода оставила без света почти 300 населенных пунктов в 12 областях Украины.