Представители Минздрава рассказали о причинах возникновения приступов эпилепсии и о самих особенностях данного заболевания.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ рассказали, что эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальных масштабах. Ее главной особенностью является то, что нападения практически всегда неожиданные для самого больного и часто шокируют других присутствующих.

"Дискриминацию и социальную стигматизацию, которые окружают эпилепсией, часто бывает сложнее преодолеть, чем сами судорожные припадки. Люди, страдающие эпилепсией, могут стать мишенью для предрассудков. Стигматизация, закрепилось за этим расстройством, может препятствовать обращению людей за лечением", - заявили в центре.

По данным ВОЗ, в мире около 50 млн человек страдают эпилепсией. В глобальных масштабах эпилепсией ежегодно диагностируют у пяти миллионов человек.

В частности, эпилепсия - хроническое заболевание нервной системы, которое проявляется у человека появлением судорожных припадков. Приступ не обязательно имеет вид потери сознания и судорог в конечностях, это также может быть внезапное появление любых двигательных, чувствительных или когнитивных симптомов. Для того, чтобы установить диагноз "эпилепсия" достаточно двух неспровоцированных эпилептических припадков.

В ЦОЗ рассказали, что причиной возникновения приступа является нарушение электрической активности клеток головного мозга - нейронов. В свою очередь, нарушение мозга может быть из-за таких вещей, как:

органические изменения в коре, возникающих после перенесенной родовой травмы или гипоксии;

мутации в генах, ответственных за работу мозга;

травмы головы;

инсульт, в результате которого в мозг не поступает достаточно кислорода;

последствия инфекции, например, менингита, энцефалита, нейроцистицеркоза;

некоторые генетические синдромы

кровоизлияния;

опухоль мозга и тому подобное.

В Минздраве сообщили, что эпилепсия - это не одно заболевание, а группа состояний, она имеет сложную классификацию. По оценкам специалистов, до 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить:

предупреждение травм головы является самым эффективным способом предотвращения посттравматической эпилепсии;

надлежащая перинатальная помощь способствует уменьшению количества новых случаев эпилепсии, обусловленных родильными травмами;

применение лекарственных средств и других методов снижения температуры тела у детей с лихорадкой может снизить вероятность фебрильных приступов;

профилактика эпилепсии, возникает после инсульта, направленная на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью профилактики или контроля повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения, а также отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

профилактика инфекций центральной нервной системы является действенным способом уменьшения бремени эпилепсии.





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