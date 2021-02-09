Цены на нефть снижаются. Фото: wikimedia

Во вторник, 9 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов на фоне фиксации прибыли после их продолжительного роста.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 КСК составляет $60,55 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $57,81 за баррель, что на $0,16 (0,28%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта повышались в цене и находились вблизи максимальных уровней с января 2020 года. При этом нефть WTI дорожала уже седьмой день подряд - наиболее продолжительный период роста с февраля 2019 года, пишет Bloomberg. Brent росла на протяжении наиболее продолжительного периода за последний год.

Поддержку котировкам оказывали обязательства крупнейших нефтепроизводителей по ограничению добычи и надежды на восстановление мирового спроса на нефть. Прогресс в переговорах по поводу новых стимулирующих мер в США и постепенный процесс вакцинации в странах мира улучшил перспективы относительно потребления, пишет Trading Economics.

Как отмечают аналитики, есть все  признаки восстановления спроса на нефть по всему миру. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

Сокращение предложения нефтепроизводителями как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.

В свою очередь аналитики ANZ отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Но некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Во вторник инвесторы ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США. Отчет Минэнерго страны будет опубликован в среду в 17:30 КСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей - до примерно 473 млн баррелей. Таким образом, запасы в стране будут лишь на 3% выше среднего уровня за пять лет - это наименьший излишек с 3 апреля 2020 года.

Напомним, в конце января президент США Джо Байден ввел мораторий на разработку государственных нефтегазовых месторождений. Распоряжения будут действовать до 2030 года.

Также сообщалось, что  США хотят изъять два миллиона баррелей иранской нефти.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться