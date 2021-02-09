Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что страну захлестнула третья волна пандемии коронавируса. Новый виток пандемии ВОЗ прогнозировала еще осенью.

Как сообщает издание The Barrons, о третьей волне чиновник сказал в эфире телеканала Open TV перед экстренным заседанием кабинета министров по ситуации с COVID-19

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов, показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - сказал Кикилиас.

По его словам, в Афинах и столичных пригородах 71% палат интенсивной терапии сейчас заняты пациентами с тяжелым течением коронавирусной болезни.

За время пандемии в Греции выявили около 165 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 6 тысяч человек скончались от осложнений.

На днях "Страна" приводила заявление правительства Польши о том, что в Европе уже началась третья волна коронавируса.

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