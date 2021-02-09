В израильском городе Тель-Авив десятки соискателей статуса беженца и иностранных рабочих во вторник выстроились в очередь, чтобы получить первую дозу вакцины от COVID-19. Эти категории людей начали прививать в рамках инициативы по вакцинации иностранных жителей города.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Многие из желающих привиться не имеют документов и приехали в Израиль в поисках убежища. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день запуска инициативы, есть граждане Филиппин, Судана, Эритреи, Молдовы и Нигерии.

Гражданин Индии Гарипелли Сринивас Гуд, проработавший в Израиле восемь лет, сказал, что у некоторых иностранных рабочих в Израиле нет денег или страховки, чтобы позволить себе оплатить вакцину в частном порядке. По его мнению, кампания по вакцинации - "очень хорошее решение".

Эйтан Шварц, представитель муниципалитета Тель-Авива, заявил, что власти обязаны "вакцинировать всех в пределах страны" и что следующий шаг - привить всех нелегальных мигрантов или не имеющих документов лиц".

Как на днях сообщала "Страна", в Израиле уже почти четверть населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса. Несмотря на это заболеваемость в стране остается на высоком уровне.

Между тем в Украине о вакцинации пока только говорят. Например, сегодня в МОЗ заявили, что Украина сможет прививать от коронавируса по 5 миллионов человек каждый месяц.