Бывшие акционеры "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которых английский суд обязал выплатить один миллион фунтов стерлингов в счет возмещения судебных издержек, намерены судиться с США.

Об этом сообщает издание Global Аrbitration review.

В частности, подконтрольные им компании подают инвестиционный иск (ICSID) против Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Они планируют с помощью "Optima Ventures" и дочерней компании возместить убытки на сумму более $23 млн. Официально владеют указанной компанией помимо Коломойского и Боголюбова также их коллеги американцы из Майами Мордехай Корфу и Уриэль Лабер, которых правоохранители обвиняют по делу о финансовом мошенничестве, инициированном против украинских олигархов.

Компания "Optima Ventures" настаивает, что для США "неразумно" арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании "одностороннего и неправильного толкования" украинского законодательства в отношении поведения, имеющего место в Украине. К тому же якобы действия властей США, по оценке компании, нарушают "доктрину вежливости", а в Украине ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления.

Отметим, что национализированный в декабре 2016 года "ПриватБанк" спустя год подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и предположительно связанные с ними британские компании. Банк добился всемирного ареста их активов на сумму более $2,5 млрд.

Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из "ПриватБанка" средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев "ПриватБанка" обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении "ПриватБанка", до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова - Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле "ПриватБанк" подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд.

А вскоре после этого фирма Коломойского отсудила у банка 17 миллионов гривен. В свою очередь "Приватбанк" обжалует решение суда в апелляции.