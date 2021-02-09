Во вторник, 9 февраля, во Львовской области задержали преступную группировку, которая похищала людей и вымогала у них деньги. Злоумышленников, которые в ноябре прошлого года выкрали бизнесмена, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Так, задержали шестерых участников банды и их лидера, которым оказался 33-летний мужчина, так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом., который уже имел криминальный опыт. Остальными членами банды стали жители Львова от 21-ого до 44 лет.

Во время расследования выяснилось, что 30-летний участник банды одолжил у местного предпринимателя $200 тыс., и, чтобы не отдавать деньги, попросил помочь "смотрящего". После этого банда спланировала похищение бизнесмена, чтобы заставить его отказаться от возврата долга.

В ноябре 2020 года банда похитила бизнесмена и, путем угроз ему и его семье, застваила отказаться от долга, а также выплачивать им ежемесячно по 5 тыс. грн, чтобы ему позволили и дальше вести бизнес.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении лидеру преступной группировки в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255-1 (установка и распространение преступного воздействия) УК. Одному из участников группы - ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия), другим пяти - по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 (вымогательство).



Напомним, в Тернополе преступники похитили бизнесмена и пытали целую ночь, требуя от него 800 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Харьковской области злоумышленники похитили мужчину и требовали 20 тысяч долларов.