Осужденного на 7,5 лет тюрьмы российского актера Михаила Ефремова этапировали из белгородской колонии в Москву для участия в следственных действиях по делу о ложных показаниях в рамках судебного процесса о совершенном им смертельном ДТП.

В этом деле артист является свидетелем. Ефремов помещен в московское СИЗО "Водник" - в пятиместной камере у него пока один сосед, осужденный за кражу. Об этом пишет "КП".

По словам Ефремова, этапирование в Москву стало для него неожиданностью, никаких официальных уведомлений от следствия он не получал. Артиста везли из Белгорода спецпоездом 3-4 дня. Самым сложным за эти дни для него была невозможность покурить.

По предварительной информации, Ефремов пробудет в московском изоляторе два месяца.

Как пишут российские журналисты, на сегодняшнем допросе Михаил Ефремов рассказал, что его адвокат Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей для суда, которые сказали бы в суде, что артиста не было в машине, спровоцировавшей ДТП.

"Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях - после того, как он кинул клич о поиске свидетелей", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

В свою очередь Эльман Пашаев уже прокомментировал эту информацию.

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он (Ефремов - Ред.), получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить - он же под домашним арестом сидел", - процитировал адвоката телеграм-канал.

Напомним, что 20 ноября 2020 года МВД России возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания") против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов рассказал о трудовых буднях в колонии.

Также мы сообщали, что Ефремов перед арестом спрятал от жены 80 миллионов рублей.