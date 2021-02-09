Во вторник, 9 февраля, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет очередной циклон, который принесет ухудшения погодных условий в стране.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, синоптик сообщила, что на территории Украины сейчас наблюдается разная погода.

"На Левобережье - облака, дождь, снег и мокрый снег. В Днепре - дождь, в Харькове - снег, в Полтаве - ледяной дождь. А на Западе - просветления. Во Львове, Черновцах, Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске светит солнце", - описывает погоду Диденко.

Также она рассказала, что очередной циклон уже "насторожился". Он приближается к западным областям из Венгрии.

"Подбирается к Закарпатью и Карпатам", - пишет синоптик, добавив, что 11-12 февраля в Украину придет еще один циклон.

"Еще и прихватит всех родственников, атмосферные фронты обусловят очередное осложнение погоды. Поэтому сначала мокнем, потом будем мерзнуть", - рассказала Диденко.





Ранее "Страна" сообщала, какая погода будет в последний месяц зимы в Украине. Месячное количество осадков метеорологи предсказывают 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Также напомним, что спасатели предупредили о новых мощных снегопадах, которые накроют Украину в ближайшие дни. В западной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели. В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег.