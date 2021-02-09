Во вторник, 9 февраля, замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет проводить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а при необходимости сможет увеличить это количество еще на 5-7 млн.

Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве.

"Мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, пункт прививок – около 30 вакцинаций. Всего на первом этапе будет 375 мобильных бригад, в дальнейшем мы планируем увеличить это количество до 600. 4,25 тыс. пунктов прививок. Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц", - говорит Ляшко.

Также он добавил, что в случае крайней необходимости, можно будет подключить 11 тыс. кабинетов прививок, которые проводят рутинную иммунизацию, что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц.



Напомним, что в рамках глобальной программы COVAX Украина уже в феврале получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Еще около 2,2 млн от AstraZeneca поступят на территорию страны в первом полугодии 2021 года.

Помимо этого, согласно контракту с китайской компанией Sinovac, Украина получит 700 тысяч доз препарата CoronaVac до 31 марта. Вторая поставка этой вакцины в объеме более 1,2 млн доз ожидается до 31 мая.

По планам правительства, вакцинация в Украине начнется уже 15 февраля. Министерство здравоохранения Украины надеется завершить процесс вакцинации от коронавирусной болезни до конца 2021 года.