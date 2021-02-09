Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине адаптивный карантин начнет действовать с середины или конца февраля.

Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве во вторник, 9 февраля.

"Мы предложим правительству новый "светофор" - зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать в стране уже в середине - конце февраля. Это будет несколько зон - три или четыре", - говорит Ляшко.

Ключевым в новом адаптивном карантине, по словам Ляшко, будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.

"Когда мы говорим об уровнях эпидопасности, которые мы хотим внедрить в адаптивном карантине, они в первую очередь будут касаться не карантинных ограничений, внедряемых на той или иной территории, - они будут показывать органам местного самоуправления, бизнесу наличие риска дальнейшего развития эпидемии в регионе", - рассказал Виктор Ляшко.



Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину. Для этого Минздрав должен четко проинформировать о возможных изменениях и критерии зонирования.

Также напомним, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что до мая карантин в Украине усиливать не будут. Он рассказал, что, несмотря на критику, стратегия противодействия коронавирусной инфекции, которую избрало правительство, принесла результат.