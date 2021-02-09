Заявление главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе в "ДНР" расценили, как свидетельство о подготовке Киева к новому наступлению.

Об этом заявил так называемый "депутат Народного совета ДНР" Александр Камышов, передает РИА Новости.

Камышов согласился с тем, что на территории Донбасса сейчас активизировалась обстрелы, но по его мнению, их осуществляют неподконтрольные Киеву украинские военные соединения. А заявление Кравчука "депутат" связал с намерением негласно разрешить этим подразделениям открывать огонь.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение - миссия ОБСЕ за сутки насчитала восемь случаев нарушения перемирия.

Также мы разбирались, почему на Донбассе идет обострение и есть ли угроза большой войны.