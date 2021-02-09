В аннексированном Крыму продолжаются проблемы с водой. Алушта, вслед за Ялтой, ввела специальный график, согласно которому вода в домах горожан будет только в определенные часы.

Об этом сообщает так называемый "мэр" города Галина Огнева в Facebook.

"На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища 2 млн 800 кубических метров (полный объем 12 млн. 690 кубических метров) суточный приток в среднем 20000 кубометров, расход также 20000 кубометров. Запас воды не растет активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город", - рассказала Огнева.

Также она сообщила, что с 17 по 19 февраля включительно вода будет подаваться по графику, 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00, а начиная с 25 февраля город может полностью перейти на утвержденный график воды.

"Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду! Набирать емкости, а потом их сливать – это не экономия! После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды!", - призвала Огнева.

Напомним, в прошлом году в Крыму пересохла срединная часть Белогорского водохранилища.

Как будут опреснять воду в Крыму и сможет ли этому помешать Украина подробно разбиралась "Страна".