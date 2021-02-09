Во вторник, 9 февраля, Орджоникидзевский районный суд Харькова приступил к рассмотрению по сути дела экс-мэра г. Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

В ходе заседания суд заслушал обвинительный акт и определил порядок изучения доказательств. "В следующий раз начнем с допроса Нели Игоревны", - заявила судья Елена Глибко.

В суде отметили, что после допроса обвиняемой планируется допросить свидетелей обвинения и защиты, а потом изучить письменные документы.

В свою очередь Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облагосадминистрации Сергея Таруты, бывшего и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

"В связи с тем, что суд удовлетворил ходатайства о большом количестве свидетелей, пожалуйста, все участники процесса... приводите свидетелей в судебный процесс. При этом напоминаю, в случае если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса данного свидетеля", - говорит судья.

Судья огласил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Штепа, будучи городским головой Славянска, использовала власть в нарушение присяги и действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушению территориальной целостности Украины. Ей также инкриминируется организация соцопроса по федерализации и непротиводействие захвату административных зданий. По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей.

"Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мероприятий по противодействию захвату административных зданий террористами, не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации", - сообщили в обвинительном акте.

Неля Штепа в ходе заседания заявила, что не считает себя виновной. Ее позицию поддержали адвокаты.

"Предъявленное обвинение не соответствует действительности. Мы слушали о погибших, убитых якобы от действий Штепы, но я хотел бы обратить внимание, что в данном уголовном производстве нет пострадавших", - добавил адвокат Александр Тананакин.

Отметим, что дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала в пятый раз. Следующее заседание по нему назначено на 16 февраля.

Напомним, что Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. Дело направлялось на рассмотрение в разные райсуды Харькова, но ни один из них так и не смог вынести приговор.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.



"Страна" подробно описывала, как сажали и освобождали Нелю Штепу. Мы вспомнили все подробности дела Штепы в своем материале.

Также напомним, что в январе этого года Штепа согласно решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу.