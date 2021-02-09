В Австрии выявили крупнейшую на территории Евросоюза вспышку южноафриканского штамма Covid-19. Около 400 случаев мутации нового вируса обнаружено в Тироле. В связи с этим регион будет полностью закрыт на 10 дней. Правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает kurier.at.

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил он.

Оба эти штамма считаются более заразными, чем первоначальный. Однако южноафриканский представляет собой особую опасность из-за того, что вакцина AstraZeneca, на которую делает ставку Австрия, влияет на него незначительно.

Со дня вступления в силу ограничений, выезд из Тироля будет возможен только при наличии отрицательного теста на Covid, сделанного не раньше чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Курц хочет, чтобы в Австрии производили российский "Спутник V", и готов им привиться.

Также мы сообщали, что Австрия с 10 февраля ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса.