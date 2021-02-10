Сегодня, 10 февраля, в Киеве продолжается ухудшение погодных условий. Снег, который начался ночью, полностью должен закончиться в столице лишь в обеду. Но завтра и послезавтра он пойдет снова и снова.

"Страна" публикует прогноз погоды в Киеве на эту среду и на ближайшие дни.

После того, как сегодня закончатся осадки, солнце не выйдет - небо останется хмурым. Максимальная дневная температура -5, ночная -8.

За сегодня в Киеве успеет насыпать 23 сантиметра снега.

К рекомендациям мэра Кличко пересесть на метро все-таки лучше прислушаться в своих же интересах. Снега на дорогах сегодня будет много. К вечеру - после прекращения осадков и работы коммунальщиков - останется снежный налет.

Отдельное внимание обратим на атмосферное давление. Оно будет низким - 740 мм рт столба. В связи с этим дневное время общее ухудшение самочувствия, головную боль могут почувствовать и гипотоники, и гипертоники.

Сегодняшние морозы и снег - только начало ультра арктического вторжения, которое надвигается на Киев. За ближайшие 10 дней в столицы выпадет несколько метров снега.

- В четверг погода -3...-12, очень сильный снег,

- в пятницу -10...-15, сильный снег, более 60 сантиметров.

- в субботу -13...-14, сильный снег, более 67 сантиметров.

- в воскресенье -12...-18,

- в понедельник -16...-21, солнечно без осадков,

- во вторник -15...-22, снег,

- в среду -8...-16, снег,

- в следующий четверг -8...-14, снег.