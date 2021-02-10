Уборка снега в Киеве. Фото: Киевавтодор
Уборка снега в Киеве. Фото: Киевавтодор

Сегодня, 10 февраля, в Киеве продолжается ухудшение погодных условий. Снег, который начался ночью, полностью должен закончиться в столице лишь в обеду. Но завтра и послезавтра он пойдет снова и снова. 

"Страна" публикует прогноз погоды в Киеве на эту среду и на ближайшие дни. 

После того, как сегодня закончатся осадки, солнце не выйдет - небо останется хмурым. Максимальная дневная температура -5, ночная -8. 

погода в Киеве

За сегодня в Киеве успеет насыпать 23 сантиметра снега. 

снег Киев

К рекомендациям мэра Кличко пересесть на метро все-таки лучше прислушаться в своих же интересах. Снега на дорогах сегодня будет много. К вечеру - после прекращения осадков и работы коммунальщиков - останется снежный налет. 

снег в Киеве

Отдельное внимание обратим на атмосферное давление. Оно будет низким - 740 мм рт столба. В связи с этим дневное время общее ухудшение самочувствия, головную боль могут почувствовать и гипотоники, и гипертоники.   

давление в Киеве

Сегодняшние морозы и снег - только начало ультра арктического вторжения, которое надвигается на Киев. За ближайшие 10 дней в столицы выпадет несколько метров снега. 

- В четверг погода -3...-12, очень сильный снег,

- в пятницу -10...-15, сильный снег, более 60 сантиметров. 

снег в киеве

- в субботу -13...-14, сильный снег, более 67 сантиметров.

сильный снег в Киеве

- в воскресенье -12...-18, 

- в понедельник -16...-21, солнечно без осадков, 

- во вторник -15...-22, снег, 

- в среду -8...-16, снег,

- в следующий четверг -8...-14, снег. 

погода в Киеве на две недели

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