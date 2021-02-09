Группа депутатов от "Слуги народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который декриминализирует незаконный отказ в доступе журналистов к информации.

Законопроект №5040 предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины.

В частности, к обстоятельствам, отягчающим ответственность за административное правонарушение, будут отнесены правонарушения, которые совершены с целью нарушения права на информацию.

По задумке авторов, это нововведение усилит права не только непосредственно журналистов, а и лиц, статус которых не удалось доказать в конкретной ситуации, например, блогеров, которым препятствовали в сборе или распространении информации.

Важные изменения будут внесены в 171 статью Уголовного кодекса о препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Если ранее под журналистской деятельностью подразумевался систематическая деятельность, связанная со сбором, распространением, информации, теперь слово "систематический" из статьи удалят, а под препятствованием деятельности будут понимать любую деятельность, связанную со сбором, получением, распространением и хранением информации с целью распространения через печатные СМИ, телерадиоорганизации, информагенства, сеть Интернет. Статус журналиста будет подтверждаться редакционным или служебным удостоверением, выданным СМИ, редакцией или профессиональным или творческим объединением журналистов. Кроме того, к журналистам будут приравнены кино- и телеоператоры, режиссеры, фотографы, фотокорреспонденты и прочие лица, входящие в состав творческих групп.

При этом будет декриминализирован незаконный отказ в доступе журналиста к информации. Если ранее согласно УК, такой незаконный отказ теоретически мог привести к наказанию до 3 лет лишения свободы, то теперь это административное нарушение, за которое максимальная санкция - штраф от 50 до 300 необлагаемых налогом минимумов (850 - 5100 грн).

Как пояснила "Стране" соавтор проекта Татьяна Цыба, декриминализация незаконного отказа в доступе журналиста к информации связана с тем, что указанное нарушение сможет эффективнее рассматриваться в административном порядке.

"При разработке мы общались с экспертами. В практике, никого за это не наказывали вообще. Поэтому декриминализация, в данном случае, наоборот, гарантирует все-таки наказание нарушителей", - отметила соавтор проекта.

Ранее мы рассказывали, что Рада ввела новые наказания за действия против журналистов.

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