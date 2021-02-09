В России покончили с собой две 12-летние подружки. Девочки вместе выпрыгнули из окна 16-го этажа высотки. От полученных травм обе скончались на месте происшествия. Трагедия произошла в Самаре на улице Киевской во вторник, 9 февраля.

Об этом пишет издание "Волга Ньюс".

По предварительным данным, школьницы оставили послание своим родителям, его содержание пока не разглашают. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что погибших в Самаре школьниц зовут Лера и Варя, они учились в одном классе - 6 "Г", были отличницами. Лера - увлекалась гимнастикой, а Варя мечтала стать моделью. У последней на странице в соцсети было много профессиональных снимков, мама воспитывала ее одна.

Фотографии погибшей Варвары. Фото: Mash

Напомним, аналогичная трагедия произошла 19 января в Подмосковье, где две 12-летние подруги захотели с высоты посмотреть на город и выпали с балкона 17 этажа.

Также мы сообщали, что в Киеве школьник оставил на балконе свою одежду и рюкзак и выпрыгнул с 15 этажа.