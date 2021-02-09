В Минздраве рассказали, какие стоматологические услуги украинцы могут получить бесплатно. Полный список
В новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий предусматривается возможность для украинцев получить бесплатные стоматологические услуги, но только в определенных случаях.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья на своей странице в Facebook.
"В условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, эффективным в стоматологической отрасли является расходование ресурсов только на самое необходимое", - уточнили в ведомстве.
Так, программа покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Бесплатные стоматологические услуги можно будет получить в случае если у пациента диагностирован:
- пульпит,
- перелом зуба,
- невралгия тройничного нерва,
- химический ожог слизистой рта,
- слюннокаменную болезнь,
- карбункул и фурункул,
- травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.
В Программе медицинских гарантий этого года стоматологическую помощь взрослым и детям выделено в отдельный амбулаторный пакет. Который будет покрывать:
- ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
- проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
- плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
В то же время протезирования, установка брекетов и ряд других стоматологических услуг получить можно будет только на платной основе.
Напомним, 1 апреля 2021 года в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, включающая перечень услуг, которые пациенты могут получать бесплатно, за счет государства. В частности, в нее войдет лечение онкозаболеваний.
Также сообщалось, зарплаты медиков в Украине останутся на уровне 2020 года.