В новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий предусматривается возможность для украинцев получить бесплатные стоматологические услуги, но только в определенных случаях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья на своей странице в Facebook.

"В условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, эффективным в стоматологической отрасли является расходование ресурсов только на самое необходимое", - уточнили в ведомстве.

Так, программа покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Бесплатные стоматологические услуги можно будет получить в случае если у пациента диагностирован:

пульпит,

перелом зуба,

невралгия тройничного нерва,

химический ожог слизистой рта,

слюннокаменную болезнь,

карбункул и фурункул,

травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

В Программе медицинских гарантий этого года стоматологическую помощь взрослым и детям выделено в отдельный амбулаторный пакет. Который будет покрывать:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

В то же время протезирования, установка брекетов и ряд других стоматологических услуг получить можно будет только на платной основе.

Напомним, 1 апреля 2021 года в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, включающая перечень услуг, которые пациенты могут получать бесплатно, за счет государства. В частности, в нее войдет лечение онкозаболеваний.

Также сообщалось, зарплаты медиков в Украине останутся на уровне 2020 года.