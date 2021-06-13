13 июня стало известно, что умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис. Ему исполнился 91 год.

Причина смерти

Последний год был сложным для Григория Чапкиса. В конце декабря 2020 года он попал в больницу с двусторонним воспалением легких. При этом его тест на коронавирус был отрицательным. В начале января 2021 года его выписали, но через некоторое время он вновь был госпитализирован, поскольку врачи сочли его состояние опасным. В феврале его доставили в реанимацию из-за остаточных явлений после воспаления легких. Артист жаловался на то, что ему тяжело ходить и дышать.

Недавно Григорий Чапкис вновь попал в больницу. У него были проблемы со спиной и ногами. Он сильно похудел.

От ансамбля Вирского до "Танцев со звездами"

Григорий Чапкис родился в Румынии в 1930 году. Он рассказывал, что фамилия семьи была Чаопеску, но после эвакуации во время Второй мировой войны, когда семья осела в Киеве, они стали Чапкисами.

В столице они осели случайно. Возвращались из эвакуации в Казахстане в Кишинев, но по дороге их высадили, поскольку вся большая семья заболела брюшным тифом. Это произошло спустя всего два месяца после того, как из Киева выбили немцев. В интервью Чапкис рассказывал, что видел, как вешали недобитых фашистов, которые принимали участие в убийствах. Он участвовал в восстановлении Крещатика, который стоял в руинах.

Артист рассказывал, что танцевал с трех лет. В семье было одиннадцать детей и чтобы помочь родителям прокормить всех, он выходил на улицу, клал шапку и танцевал для прохожих. Это стало хорошей закалкой.

Позже он связал свою жизнь с танцами. Рассказывал, что в 15 лет танцевал гопак в кремлевском театре, когда его подхватил и посадил себе на колени Сталин.

В 16 лет был зачислен в знаменитый ансамбль имени Вирского, где танцевал и 26 лет.

Григорий Чапкис в ансамбле имени Вирского

Был задействован почти во всех хореографических постановках, участвовал в 70 гастрольных поездках за границей.

В интервью Чапкис рассказывал, что однажды во время гастролей после легендарного "ползунца" к нему за кулисы зашел Сальвадор Дари. Сказал: "А, так у тебя в ногах моторчики" и подошел пощупать ноги.

Танцор успел пообщаться с Фиделем Кастро, Хо Ши Мином, Мао Цзэдуном.

После ухода из ансамбля Григорий Чапкис стал преподавать на кафедре хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Еще одна волна популярности настигла хореографа, когда он сел в судейское кресло популярного шоу "Танцы со звездами".

На шоу "Танцы со звездами"

Иногда он выходит на паркет и участвует в номерах, например, он станцевал с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром.

В 2020 году Владимир Зеленский наградил хореографа, в честь его 90-летия, орденом Ярослава Мудрого пятой степени.

Личная жизнь

В первый раз Чапкис женился в 28 лет. Его жене Людмиле, тогда было 17. Оба они танцевали в ансамбле Вирского. В браке родилась дочь Лилия. Сейчас она работает хореографом в Италии. Спустя 25 лет брак распался.

Второй женой стала его ученица Наталья, которая родила ему сына Грега. Она переехала в США и возвращаться не захотела. Их сын переехал к матери, когда ему было 15 лет. Сейчас он хореограф хип-хопа в Сан-Франциско. У него есть собственная школа.

Со второй женой

С третьей супругой Аллой Чапкис прожил 24 года и развелся в 2012 году. Она была моложе на 22 года.

С третьей супругой Аллой

У Григория Чапкиса четверо внучек, которые связали свою жизнь со сценой и кино.

С сыном и внучкой

О четвертой избраннице известно немного. 89-летний Григорий Чапкис впервые рассказал о ней во время одного из эфиров "Танцев со звездами". Известно, что она моложе его на 51 год и что ее зовут Мила. Она владелица ювелирного магазина. Там они и познакомились, когда Григорий Чапкис зашел купить кольцо. По его словам, он закашлялся и его будущая супруга предложила ему таблетку, а на утро позвонила узнать, как его самочувствие. К тому времени прошло семь лет, как он развелся с третьей женой.

О своей четвертой жене и новой квартире хореограф подробнее рассказал в программе "ЖВЛ". Двухкомнатную квартиру Григорий Чапкис купил в новом ЖК на киевских "Нивках". Он переехал туда с Борщаговки.

Он пошутил, что каждые 25 лет меняет жену и квартиру, а также поделился, что из-за новых отношений от него отвернулись дети и внуки.

Как рассказывал Григорий Чапкис, часть его знакомых не одобрили новые отношения, заподозрив, что невеста действует из корыстных побуждений.

"А какое у меня богатство? Диваны? И вонючая, извините меня, машина, которой 15 лет? - удивился Чапкис. - Она обеспеченная. Она богаче меня".

Дети Григория Николаевича отнеслись к новой пассии отрицательно. Они попросили отца написать завещание, доверенности.

Он признался, что был плохим отцом, поскольку много времени проводил на гастролях. В итоге, по его словам, сложилось так, что он жил своей жизнью, они - своей.

"Если кто-то скажет, что умер Чапкис - люди даже плакать не будут. Ну, а как же? Девяносто первый год. Уже пора. А у меня сейчас планов на 90 лет вперед. Я знаю, что я буду делать, если я буду жив", - завершил одно из своих последних видео-интервью Григорий Чапкис.