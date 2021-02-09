Спасатели ГСЧС предупредили украинцев об очередном ухудшении погодных условий, которое накроет Украину в четверг и пятницу, 11 и 12 февраля.

Не исключено, что прирост снега в западных и северных областях составит 10-20 см, в южных и центральных - 10-15 см, а на востоке страны - 5-7 см. В экстренной службе обращают внимание, что непогода может привести к нарушению работы транспорта и даже его прекращению.

По прогнозу Укргидрометцентра, 11 февраля значительные снегопады ожидаются в западных и северных регионах страны, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, местами гололед.

В западной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели. В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег.

В пятницу, 12 февраля, существенные снегопады обрушатся на северные, центральные регионы, а также на Одесскую, Николаевскую области. Синоптики предупреждают о метелях, снежных заносах.

В Одесской, Николаевской областях ожидается образование снежного покрова; в центральных, восточных и юго-восточных областях - местами налипание мокрого снега, гололед. По всей Украине - порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны (кроме юго-востока) гололедица.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе машины тонут в талой воде после мощных снегопадов.

Также мы сообщали, что в Киеве для эвакуации застрявшего в снегу транспорта задействовали БТР.