Поставки вакцины от Сovid-19 китайской компании Sinovac Biotech в нашу страну могут задержаться из-за того, что украинский поставщик этого препарата просит разрешить перенести поставки первой партии на апрель, а не на февраль, как было заявлено ранее.

Об этом со ссылкой на письмо компании "Лекхим", заключившей соглашение о поставке данной вакцины, сообщает Reuters во вторник, 9 февраля.

В письме датированном 3 февраля написано, что импортер просил правительство Украины разрешить перенос поставок на апрель в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину, и принятием Верховной радой специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Кроме того, там сказано, что "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%.

По данным издания, в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".

Напомним, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, должны доставить в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

В первый день января замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая партия вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech может поступить в Украину не в феврале, а в начале марта.

Также сообщалось, что в Китае регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech Biotech.