В рамках инициативы "Большая приватизация тюрем" Министерство юстиции Украины совместно с Фондом госимущества (ФГИ) планируют выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных пенитенциарных учреждений по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своем сайте.

"Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратили свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это - миллионы гривен расходов ежегодно", - заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Помимо этого она рассказала, что "приватизация законсервированных исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной криминально-исполнительной службы, а также обеспечит безопасность общества".

Высоцкая сообщила, что первым объектом, который будет выставлен на аукцион, станет государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр №132". Министерство юстиции и Фонд государственного имущества уже готовят к приватизации имущественный комплекс данного объекта.

Данное заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года. Оно расположено в центре посёлка городского типа Коцюбинское, в 6 км от столичной станции метро "Академгородок".

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество. Рядом находится железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить логистику. Вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом большой парк, который создает хорошие условия для застройки", - рассказал заместитель главы ФГИ Тарас Елейко.

По данным Минюста, аукцион по продаже "Ирпенского ИЦ №132" будет объявлен в середине февраля, а сам "объект, стартовая цена которого составляет 220,2 миллиона гривен, открывает множество возможностей как для построения бизнес-центра, логистического комплекса, так и для жилой застройки".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала в первом чтении возобновление аукционов "Большой приватизации", которые были остановлены из-за пандемии коронавирусной болезни.

Также напомним, что в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах продать около 2700 из 3000 госпредприятий в рамках "большой приватизации".