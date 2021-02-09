Кабмин изменил постановление о правилах карантина в Украине и разрешил проводить в стране образовательные и профессиональные мероприятия с некоторыми ограничениями.

Соответствующее постановление №1236 от 5 февраля 2021 года обнародовано на сайте правительства.

Теперь в Украине разрешено проводить массовые (культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические) мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета, минимум, 5 кв. м на человека.

Ранее разрешалась лишь работа кинозалов с ограничением до 50% количества мест и проведение массовых мероприятий до 20 человек, а также прием посетителей в музеях и на выставках с, минимум, 10 кв. м на человека и в культовых сооружениях для молитв с минимумом 5 кв. м на человека.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов анонсировал, что карантин в Украине продлят до конца апреля, но ограничения ослабят.

Также мы писали о том, как в Украине будут вводиться карантинные ограничения "красной" зоны.