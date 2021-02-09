Группа европарламентариев призывает к отставке Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля из-за его визита в Москву, который они считают унизительным, сообщает DPA.

Призывающее Борреля к отставке письмо подписали уже более 80 депутатов Европейского парламента.

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме депутатов президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Часть европарламентариев считают, что поездка их коллеги в Москву нанесла "серьезный ущерб репутации Евросоюза".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме.

По словам призывающих Борреля к отставке, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о "высокомерии" ЕС по делу Алексея Навального, и прекратить свой визит сразу, как только узнал о высылке дипломатов.

Ранее "Страна" писала о том, что евродепутат от Эстонии хочет отставки Борреля после его визита в Россию.

Также мы сообщали, что Россия в день визита Борреля выслала дипломатов трех европейских стран за участие в протестах за Навального.