Журналистов могут лишить аккредитации для освещения деятельности Верховной Рады Украины. Фото: "Страна"

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз инициирует постановление, в связи с которым журналистов запрещенных украинских телеканалов, "112 Украина", Zik и NewsOne могут лишить аккредитации в Верховной Раде Украины.

"Страна" спросила депутатов парламента, поддержат ли они соответствующее постановление.

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Антон Поляков, депутатское объединение "За будущее":

"Я за это постановление голосовать не буду. Есть политика канала, их редакционная политика — это никаким образом не соотносится с владельцами канала. Если кто-то боится правды на этих каналах, то при чем тут люди, которые работают на этих каналах? Там же не только журналисты, но и технические сотрудники. Закон о люстрации приняли. И что? До сих пор из бюджета расплачиваемся. До сих пор людей восстанавливают в должностях и выплачивают им бешеные зарплаты, хотя они не работали. Но большая часть из них — нормальные профессионалы. Был только узкий круг людей, замешанных в коррупционных схемах. Поэтому это уже преследование на фоне того, что следующими каналами могут быть как раз "Пятый" и "Прямой". Я бы на их месте так не поступал. Я бы сейчас полностью отстоял права этих трёх телеканалов, чтобы завтра не пришли к ним. На самом деле, все "красные линии" господин Зеленский перешёл. Позиции депутатской группы я не знаю, но лично я поддерживать это постановление не буду".

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Алексей Гончаренко, депутат партии "Европейская Солидарность":

"Конечно, я буду поддерживать. Если у телеканала нет лицензии и он не вещает - что им делать в Раде? Эти СМИ под санкциями. А если они под санкциями государства, что они делают в Верховной Раде? Если журналисты будут проходить под пресс-картами, например, вашего издания? Если ваше издание легальное, то вы имеете право подавать на аккредитацию кого угодно".

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Иван Крулько, депутат партии "Батькивщина":

"Давайте мы скажем вам на следующей неделе, так как мы этот вопрос не обсуждали. У меня есть своя личная позиция. После обсуждения на фракции и высказывания ее там — я скажу ее вам".

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Сергей Шахов, депутатская группа "Доверие":

"Лично я не буду поддерживать эту инициативу. С коллегами мы это не обсуждали. Кто-то будет поддерживать, а кто-то нет. У нас свободное голосование, нет диктаторских условий. Должна быть свобода слова. Должны быть контрдействия Министерства пропаганды Украины или Министерства диджитализации. Не нужно просто сидеть. Уже запретили "Одноклассники" и "ВКонтакте". И что? Сейчас есть Facebook, Телеграмм-каналы, которые не отследишь, и не узнаешь, кто их владельцы. Нужно просто общаться с людьми, а также делать все, чтобы жизнь у людей улучшилась в стране. Тогда люди будут меньше обращать внимание на то, что пишут наши враги, а будут смотреть, что делают наши политики".

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Александр Качура, депутат "Слуга народа":

"В этом нет логики. Решение об аккредитации принимает структурное подразделение Верховной Рады. То есть, Рада потратит несколько миллионов гривен налогоплательщиков, чтобы обсудить, принять решение, чтобы обратиться к своему же структурному подразделению. Это просто смешно. Они говорят "Квартал 95", так они сами по сути "Квартал 95" этим постановлением создают".

"В этом нет логики". Журналистов запрещённых телеканалов могут лишить аккредитации в Раду. Фото: Facebook

Александр Качный, депутат партии ОПЗЖ:

"Ну как такое может быть? Почему вдруг нужно лишать аккредитации телеканалы, которые не запрещены ни Нацсоветом по вопросам телерадиовещания, ни судом? Это подымет новую волну возмущения и будет обратная реакция. Мы будем защищать журналистов, от какого бы они издания или телеканала не были. Для нас важна свобода слова в стране, а не какой это телеканал — оппозиционный или же провластный".

Ранее "Страна" сообщала, что 2 февраля президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK. 

В связи с этим журналисты закрытых Зеленским телеканалов просят защиты от давления у дипломатов и правозащитников. Они обнародовали обращение в дипломатические миссии в Украине и организации, которые специализируются на защите прав журналистов.

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