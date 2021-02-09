Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз инициирует постановление, в связи с которым журналистов запрещенных украинских телеканалов, "112 Украина", Zik и NewsOne могут лишить аккредитации в Верховной Раде Украины.

"Страна" спросила депутатов парламента, поддержат ли они соответствующее постановление.

Антон Поляков, депутатское объединение "За будущее":

"Я за это постановление голосовать не буду. Есть политика канала, их редакционная политика — это никаким образом не соотносится с владельцами канала. Если кто-то боится правды на этих каналах, то при чем тут люди, которые работают на этих каналах? Там же не только журналисты, но и технические сотрудники. Закон о люстрации приняли. И что? До сих пор из бюджета расплачиваемся. До сих пор людей восстанавливают в должностях и выплачивают им бешеные зарплаты, хотя они не работали. Но большая часть из них — нормальные профессионалы. Был только узкий круг людей, замешанных в коррупционных схемах. Поэтому это уже преследование на фоне того, что следующими каналами могут быть как раз "Пятый" и "Прямой". Я бы на их месте так не поступал. Я бы сейчас полностью отстоял права этих трёх телеканалов, чтобы завтра не пришли к ним. На самом деле, все "красные линии" господин Зеленский перешёл. Позиции депутатской группы я не знаю, но лично я поддерживать это постановление не буду".

Алексей Гончаренко, депутат партии "Европейская Солидарность":

"Конечно, я буду поддерживать. Если у телеканала нет лицензии и он не вещает - что им делать в Раде? Эти СМИ под санкциями. А если они под санкциями государства, что они делают в Верховной Раде? Если журналисты будут проходить под пресс-картами, например, вашего издания? Если ваше издание легальное, то вы имеете право подавать на аккредитацию кого угодно".

Иван Крулько, депутат партии "Батькивщина":

"Давайте мы скажем вам на следующей неделе, так как мы этот вопрос не обсуждали. У меня есть своя личная позиция. После обсуждения на фракции и высказывания ее там — я скажу ее вам".

Сергей Шахов, депутатская группа "Доверие":

"Лично я не буду поддерживать эту инициативу. С коллегами мы это не обсуждали. Кто-то будет поддерживать, а кто-то нет. У нас свободное голосование, нет диктаторских условий. Должна быть свобода слова. Должны быть контрдействия Министерства пропаганды Украины или Министерства диджитализации. Не нужно просто сидеть. Уже запретили "Одноклассники" и "ВКонтакте". И что? Сейчас есть Facebook, Телеграмм-каналы, которые не отследишь, и не узнаешь, кто их владельцы. Нужно просто общаться с людьми, а также делать все, чтобы жизнь у людей улучшилась в стране. Тогда люди будут меньше обращать внимание на то, что пишут наши враги, а будут смотреть, что делают наши политики".

Александр Качура, депутат "Слуга народа":

"В этом нет логики. Решение об аккредитации принимает структурное подразделение Верховной Рады. То есть, Рада потратит несколько миллионов гривен налогоплательщиков, чтобы обсудить, принять решение, чтобы обратиться к своему же структурному подразделению. Это просто смешно. Они говорят "Квартал 95", так они сами по сути "Квартал 95" этим постановлением создают".

Александр Качный, депутат партии ОПЗЖ:

"Ну как такое может быть? Почему вдруг нужно лишать аккредитации телеканалы, которые не запрещены ни Нацсоветом по вопросам телерадиовещания, ни судом? Это подымет новую волну возмущения и будет обратная реакция. Мы будем защищать журналистов, от какого бы они издания или телеканала не были. Для нас важна свобода слова в стране, а не какой это телеканал — оппозиционный или же провластный".



Ранее "Страна" сообщала, что 2 февраля президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK.

В связи с этим журналисты закрытых Зеленским телеканалов просят защиты от давления у дипломатов и правозащитников. Они обнародовали обращение в дипломатические миссии в Украине и организации, которые специализируются на защите прав журналистов.