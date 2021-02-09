Министр здравоохранения Украины считает, что причина недоверия китайской вакцине от коронавируса Sinovac, производитель которой стал первым, с кем Украина заключила договор, в менталитете украинцев.

Об этом глава МОЗ сказал в интервью "Гордону".

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq (американская биржа – Ред.). Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят "Классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически", - заявил Степанов.

Кроме того, министр не исключает возможности того, что в ближайшее время Украина заключит контракты и с другими производителями вакцин от коронавируса. По его словам, переговоры ведутся уже с шестью компаниями.

Напомним, Украина заключила контракт на поставку вакцина Sinovac Biotech. Как утверждают в Минздраве, речь идет об 1,9 млн доз с возможностью вернуть деньги (около миллиарда гривен), если эффективность вакцины не подтвердится. Позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.

Сегодня стало известно, что поставки китайского препарата могут быть перенесены с февраля на апрель.

Тем временем, согласно недавнему опросу, китайской вакцине доверяют всего 6% украинцев.