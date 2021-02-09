Большинство украинцев (64,9%) отметили повышение стоимости коммуналки в 2021 году. При этом столько же жителей страны считают, что цена на услуги ЖКХ не соответствует их качеству.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Всеукраинский омнибус", которые обнародовала исследовательская компания Active Group.

Социологи 23-25 января опросили 1 200 респондентов старше 18 лет, которые проживают в разных регионах Украины. Оказалось, что всего 14,7% опрошенных удовлетворены соотношением цена-качество на услуги ЖКХ и лишь 0,2% считают, что имеют высокое качество услуг за умеренную цену.

При этом 33,6% участников опроса указали, что тарифы для них с нового года существенно повысились, 31,3% оценили увеличение тарифов как небольшое, 20,4% респондентов ответили, что тарифы не изменились и лишь 3,9% указали на их снижение.

Также социологи выяснили, что половина украинцев (46,5%) считает ответственной за неадекватность тарифов ЖКХ центральную власть, 14,8% респондентов обвиняет поставщиков ресурсов, 13,2% - местные власти, 8% - международные структуры. Только 5,2% опрошенных сказали, что тарифы являются адекватными.

Напомним, 91% украинцев поддерживают тарифные бунты против повышения цен на коммуналку.

Также мы писали о том, что украинцы начали получать платежки с огромными суммами за январь.