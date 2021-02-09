Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что следующим шагом по установлению источника коронавируса Covid-19 должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя.

Об этом сообщает эксперт ВОЗ Марион Купманс в ходе пресс-конференции во вторник, 8 февраля.

"Следующим шагом должны быть поиски доказательств более раннего распространения (коронавируса - Ред.) - везде, где есть указания на возможное наличие вируса", - заявила эксперт.

В частности, представители ВОЗ занимаются изучением происхождения вируса в Китае. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

В феврале 2020 года первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Позже еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.



Ранее "Страна" сообщала, 14 января группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань - административный центр центральной китайской провинции Хубэй. Их задачей стало исследование возможных путей появления и распространения коронавирусной инфекции.

Также напомним, что эксперты ВОЗ побывали на рынке морепродуктов в Ухани, после чего посетили Уханьский институт вирусологии. Этот визит стал основным моментом их миссии по сбору данных и поиску информации относительно происхождения и распространения вируса.