Россия не смогла "продвинуть "русский мир" в Украине танками" и не сможет этого сделать "мягкой силой".

Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на заявление Кремля о том, что Украина является частью "русского мира", для защиты которого в РФ намерены применять "мягкую силу".

"Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме русских. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - написал Кулеба в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Кремлю не нравится" линия Киева, который отрицает общие с Россией корни, культурные и исторические связи.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина прокомментировали отказ Украины от российской вакцины, заявив, что другим больше достанется.