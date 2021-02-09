Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взыскать с протестующих финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный городскому имуществу в Минске во время митингов.

Об этом он заявил на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым во вторник, 9 февраля, пишет "Белта".

"Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть", - сказал лидер Беларуси.

Напомним, в Беларуси на протяжении более пяти месяцев продолжались массовые акции протеста, которые начались на следующий день после президентских выборов, прошедших 9 августа.

После этого, как недавно сообщалось, милиция Беларуси, в соответствии с указом Александра Лукашенко, создала базу данных об участниках протестных акций. В ней собраны данные людей, которые были "задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий", начиная с девятого августа.