Во время пятой сессии депутаты Верховной Рады Украины будут сосредоточены на выполнении "структурных маяков" Международного валютного фонда (МВФ), реформ, необходимых для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко "Интерфакс-Украина".

"Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда", - рассказал Корниенко.

Кроме того, по словам политика, все еще актуален вопрос судебной реформы и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры. Также он отметил важность сотрудничества с Международным валютным фондом, которое необходимо для того, чтобы "рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и "дыр" в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке под приемлемый процент".

Помимо прочего, по словам нардепа, "Слуги народа" планируют инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи "нулевой декларации". Это буде означать, что Украина дает возможность вывести "в белую" заработанные доходы с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины.

"Налоговая амнистия поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и "под матрасами". Люди смогут начать работать в бизнесе "с чистого листа", и с этого момента добросовестно платить налоги", - заявил Корниенко.

Говорить о полноценной налоговой реформе в стране, по мнению Корниенко, можно будет ближе к концу года. Помимо прочего, по его словам, в "Слуге народа" намерены принять закон о введении налога на выведенный капитал по польской модели - для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год.

Напомним, что в 2021 году Украина рассчитывает получить 2,2 миллиарда долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

Также сообщалось, что 9 июня 2020 года МВФ одобрил новую программу кредитования stand-by для Украины. Программа поддержки утверждена на $5 млрд сроком на 1,5 года.