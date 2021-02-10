Сегодня мэры и правительство подписали Меморандум по тарифам, который в Кабмине анонсировали еще несколько недель назад. О том, что до конца нынешнего отопительного периода тарифы на отопление и горячую воду для населения повышаться не будут, уже заявили в Офисе президента, в Кабмине, Минрегионе и т.д. То есть, все выдается как большая тарифная "перемога".

Впрочем, на самом деле есть нюансы. Этот меморандум - скорее для "Нафтогаза", чем для людей. Им недовольны даже коммунальщики.

Ведь тарифы на отопление и горячую воду и так бы не выросли - они законодательно заблокированы, и их смогут пересмотреть не раньше, чем в Украине внедрят новые коммунальные договора. А они в свою очередь появятся лишь после запуска нового закона, который уже больше месяца на подписи у президента. То есть, до следующего отопительного сезона тарифы точно нерушимы.

Но зачем в таком случае меморандум, вокруг которого, к слову, активно плелись кулуарные интриги? Сам текст был, минимум, в четырех вариантах, — рассказал нам источник, участвовавший в "торгах" по меморандуму.

Главное - это договоренности не по тарифам, а по газу для теплокоммунэнерго, и кто за него будет платить. Изначально обсуждался вариант, что разницу в цене (между той, что заложена в действующий тариф и той, по которой покупают газ коммунальщики) будут компенсировать вскладчину - из государственного и местных бюджетов. Против чего резко выступили на местах. В итоговом варианте все компенсации возьмет на себя госбюджет, а это миллиарды гривен.

"Но почему бы просто не продавать теплокммунэнерго газ по 6,99, как населению. Зачем продавать дорого, платить их бюджета компенсации, которые затем осядут в "Нафтогазе". Похоже на схему вывода из бюджета миллиардов гривен в пользу НАКа", — отметили в одном из региональных теплоэнерго.

"Страна" разбиралась как будет работать меморандум.

Людям - тарифы, коммунальщикам - компенсации

История с меморандумом по тарифам тянется уже несколько недель. Мы подробно писали о торгах по меморандуму - свои варианты документа предлагали Минрегион, "Нафтогаз", местные власти. Главным камнем преткновения был газ - по каким ценам его продавать теплокоммунэнерго и, если продавать дорого - кто будет покрывать разницу в цене. Обсуждалась схема, по которой компенсации хотели переложить на государственный и местные бюджеты, но мэры выступили резко против.

После этого тема меморандума зависла. Отчасти это пояснялось и тем, что Рада как раз провалила голосование по Витренко, а меморандум по тарифам, якобы, готовился и под его продвижение, чтобы показать, что тарифную тему урегулируют.

Но затем снова начали искать компромисс. И 9 февраля многострадальный меморандум таки подписали.

Кстати, в этот раз тарифную тему также могут обыграть в пользу Витренко. Тем более, что его сейчас активно прочат в премьер-министры.

Свои подписи под документом поставили глава Минрегиона Алексей Чернышев (кандидатура которого также обсуждается на премьера), Юрий Витренко, а также мэры ряда городов - Виталий Кличко (Киев), Геннадий Труханов (Одесса), Анатолий Федорук (Буча). На видеосвязь вышли также Дмитрий Филатов (мэр Днепра), Андрей Садовый (Львов), Сергей Сухомлин (Житомир), Вадим Бойченко (Мариуполь).

Власти заявили, что теперь тарифы на отопление и горячую воду для населения до конца отопительного сезона повышаться точно не будут.

Основные пункты договоренностей следующие:

бесперебойные поставки до конца отопительного сезона 2020-2021 года отопления для нужд населения. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды меняться не будет.

Но, как мы уже поясняли раньше, тарифы и так бы не менялись. "Тарифы и так бы не выросли, безо всяких меморандумов. Ведь старый порядок формирования тарифов отменен, а новый начнет действовать только с переходом потребителей на новые договоры. А они разблокируются только новым законом, который президент до сих пор не подписал, хотя пошли уже все сроки, отведенные законодательством", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

предприятия теплоснабжения гарантировано получат газ для производства тепла для населения. Для предприятий предусмотрена отсрочка оплаты за газ и компенсации "разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах на тепло".

Тут возникает ряд вопросов. Во-первых, почему вдруг появилась "рыночная цена", если теплокоммунэнерго получают газ для нужд населения по цене ПСО, а она ниже рыночной? Сам тариф ПСО на январь, к слову, НАК до сих пор не публикует. "По инсайдерской информации, цена на январь будет около 10 тысяч за тысячу кубов, а на февраль еще плюс 14%", - сказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго. Это ценник без транспортировки, за нее предприятия платят отдельно, и она тоже подорожала с 1 января. То есть, газ может выйти далеко за 10 гривен.

Во-вторых, почему коммунальщикам не продают газ по 6,99 гривен за куб, как предложили населению. "В этом случае не нужно было бы платить никаких компенсаций. И объемы меньше, чем для населения. Если на нужды населения идет порядка 8 млрд кубов в год, то для теплокоммунэнерго - 4,5 млрд", - говорит Скубченко. "Изначально для производителей тепла должны были заложить ценник 6,99 в меморандум. Но, судя по всему, прошел вариант "Нафтогаза", который выступил против снижения тарифов", - говорит наш источник в теплоэнерго.

"Гсподин премьер! Обращаю ваше внимание на большую проблему, которую вы не решили "меморандумом"! Кстати, глава НКРЭКП и профильный министр должны были бы вам об этом напомнить. Если они знают об этом, конечно" "ОСМД с котельнями получили цену на январь 2021. Она на 20% выше, чем декабрьская. Мэры пиарятся на чем удобно, не замечая дома с ОСМД и котельнями. Кто нам возместит разницу в цене между 6,86 для населения за январь и нашей? Постанова Кабмина для ОСМД на январь-февраль с ценой по 6,99 грн с НДС до сих пор не подписана. Это все, что надо знать про "поддержку" ОСМД от власти", - написал на своей странице в Facebook нардеп Алексей Кучеренко.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переложат на органы местного самоуправления.

Для городов этот пункт самый важный. Ранее их смущала именно схема, по которой на компенсации предлагали сброситься. Что могло оказаться неподъемным для и без того дырявых местных бюджетов. "Сейчас все взял на себя госбюджет, и мэры успокоились. Хотя для коммунальщиков это тоже вариант так себе. Мы уже помним похожую историю 2015-2016 годов, когда госбюджет задолжал огромные суммы по субсидиям и льготам, мы не могли вовремя рассчитываться за газ, и НАК насчитал нам такие пени и штрафы, что до сих пор расхлебываем - десятки миллионов гривен на пустом месте. Сейчас говорят, что все решат, и отсрочку дадут. Но это пока зима и тарифная тема на слуху. А закончится отопительный сезон, и непонятно, будут ли платить эти компенсации. И не сдерет ли с нас "Нафтогаз" три шкуры - стачала продаст газ по заоблачным ценам, а потом еще насчитает штрафы за долги", — сетуют в теплоэнерго.

Александр Скубченко задается и таким вопросом: о каких компенсация "разницы в цене" вообще идет речь, если в действующих тарифах на тепло заложена достаточно высокая цена на газ - 8,55 гривен за куб. "И почему, когда ценник на газ падал до 3 гривен за куб, не было компенсации населению", - удивляется он.

Схема для "Нафтогаза"

Эксперты говорят, что главным выгодополучателем становится "Нафтогаз". По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, на данный момент в хранилищах еще остались огромные запасы неизрасходованного газа, закупленного по низким "летним" ценам.

Не исключено, что с марта-апреля цены на газ в Европе пойдут вниз, так как закончится отопительный сезон. Поэтому продать сейчас газ коммунальщикам по высоким ценам, даже с условием отсрочки, более чем выгодно.

Как говорится в Меморандуме, НАК разработает и внедрит до 1 сентября долгосрочные ценовые предложения для теплокоммунэнерго. Это позволит избежать ценовых скачков на следующий отопительный сезон. Но для людей тарифы на отопление и горячую воду в следующем отопительном сезоне все равно вырастут. Ведь повышенные тарифы уже даже утверждены НКРЭ, внедрить их мешает только отсутствие новых коммунальных договоров, которые разблокируют как только Зеленский подпишет соответствующий закон.