Если бы выборы президента Украины проходили бы в ближайшее время, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. При этом разрыв между этими двумя кандидатами сократился до 3,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Социологи с 29 января по 3 февраля опросили 2 019 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Во второй тур с ним вышел бы Юрий Бойко, который получил 20% голосов определившихся с выбором респонеднтов.

Экс-президента и лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 18% определившихся с выбором участников опроса, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 11%. Далее в рейтинге расположились Игорь Смешко (5%), Анатолий Гриценко (3%), Владимир Гройсман (3%), Олег Ляшко (3%), Дмитрий Разумков (2%), Руслан Кошулинский (2%), Александр Вилкул (1,5%) и Виталий Кличко (1%).

Напомним, по данным социологов, почти половина украинцев хочет досрочных выборов президента.

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