Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) не защищает редакционную политику каких-либо медиа, в том числе и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, но при этом выступает за соблюдение гарантированных законом прав украинских СМИ и украинских журналистов.

Об этом сообщается в заявлении Секретариата НСЖУ, принятого по итогам онлайн-заседания 8-9 февраля, и опубликованного на странице Союза в Facebook.

В частности, союз выражает обеспокоенность внесудебным применением в отношении этих телеканалов ограничительных мер.

"Право государства законно защищать информационное пространство от фейков и пропаганды неоспоримое, тем более - в условиях гибридной войны, развязанной против Украины. В то же время применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определенных законом процедур", - говорится в сообщении.

Помимо этого в НСЖУ рассказали, что в соответствии со своими уставными задачами и полномочиями защищают СМИ в конфликтах с властью, но при этом подчеркивают, что "свобода слова не дает оснований журналистам злоупотреблять ею, где бы они ни работали".

"И когда любое медиа позволяет себе ставить под сомнение национальную государственность и территориальную целостность Украины, оправдывать совершенную против нее вооруженную агрессию - этим действиям должны своевременно давать оценку компетентные государственные органы, не дожидаясь удобного политического момента", - сообщили в НСЖУ.

Согласно обнародованному заявлению, в НСЖУ осуждают призывы к насилию в отношении журналистов и работников СМИ и подчеркивают, что за редакционную политику ответственны прежде всего владельцы и топ-менеджеры СМИ, а на выявленные нарушения должен реагировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, имеющий для этого соответствующие полномочия.

"Вместе с тем и представители журналистского сообщества должны осознавать уровень ответственности в работе со словом и фактами, в подготовке материалов и программ, следуя общепринятым стандартам профессии, не прибегая к манипуляциям, которые превращают журналистику в инструмент пропаганды", - заявили в совете.

"Внесудебные ограничительные меры - сам по себе опасный прецедент. Этот инструмент может быть использован для давления на других вещателей или для принятия аналогичных санкций, например, к телеканалам группы 1+1 (у них Медведчук владеет долей акций) или "телеканалам Порошенко" "Прямой" и "5 канал", которые, по мнению одного из чиновников, часто показывают "агентов российской пропаганды", - заявили в пресс-центре.

Свобода слова в Украине, по мнению НСЖУ, предусматривает широкую дискуссию по общественно-политическим вопросам, но лишь на основе соблюдения законов. Также в Союзе отмечают, что в разнообразии мыслей наша сила, а не слабость, а независимые медиа, свобода слова, свобода самовыражения являются отличительной чертой каждого демократического государства.

"Призываем власти уважать эту свободу, заботясь о надежной защите информационного пространства Украины", - добавили в НСЖУ.





Ранее "Страна" сообщала, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK.

Также напомним, что глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на введенные президентом Владимиром Зеленским санкции против владельца трех телеканалов Тараса Казака. По его словам, этим решением власть выходит за рамки правового поля.