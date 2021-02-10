На днях в Киеве сгорела известная закусочная под названием Bistro Bistro, что в Шевченковском районе.

Заведение было известно своими хот-догами и хумусом, его хвалили за сервис и называли изюминкой столицы - не менее известной, чем знаменитая "Перепичка".

Поэтому многие бизнесмены и посетители выступили с инициативой помощи пострадавшему владельцу - Яну Монастырскому, чтобы тот мог скорее возобновить работу.

Но нашлись и те, кто откровенно порадовался пожару, начав травить хозяина заведения за использование преимущественно русского языка в Facebook-группе заведения.

То есть ЧП перешло в разряд языкового скандала. Разбирались в его подоплеке.

Пожар в Bistro

По данным пожарных, сообщение о возгорании на цокольном этаже 5-этажного жилого дома по улице Ивана Франко, 27/31 поступило 7 февраля в 13:14.

Огонь начался в кухне заведения общепита. Пятерых сотрудников вывели на улицу, а через 20 минут пожар на площади 30 кв.м локализовали. Окончательно справиться с огнем удалось в 13.52.

По итогу жертв и пострадавших нет, но сильно пострадало помещение. Причина возгорания устанавливается.

По некоторым данным, пожар случился из-за холодильника.

Многие знакомые тут же кинулись помогать владельцу бистро Яну Монастырскому финансово, выражая восхищение его "самыми вкусными хот-догами", которые давно составили конкуренцию киевской перепичке.

При этом сам Монастырский говорит, что деньги шлют не только друзья, но и абсолютно незнакомые люди. Он благодарен такой поддержке, ведь даже не успел попросить о помощи.

Ситуацию, когда весь город помогает вернуть новый гастрономический символ, многие в сети называют "правильной и логичной", сравнивая со сценами в "добром жизнеутверждающем кино".

Много известных рестораторов и медийных людей решили оказать материальную помощь. Среди них собственник сети ресторанов MAFIA Тарас Середюк, который перевел средства на карту и обещал подарить оборудования и люстры, которые есть у него на складе.

По словам известного киевского бизнесмена и совладельца ТРЦ "Dream Town" Гарика Корогодского, это событие сплотило многих киевлян.

"Есть новости, которые разъединяют. Это и выборы у нас или США, и закрытие телеканалов, и языковой закон (не язык, замечу, именно закон). А есть те, которые сплачивают. Например, сгорела сосисочная у Яна. Никакой политики, пожар", - написал Корогодский, назвав владельца закусочной "очень киевским штымпом".

Известный ресторатор и управляющий партнёр сетей Pastateca и "Сихарули", президент Leaders Club Ukraine Максим Храмов рассказал, в чем феномен Монастырского.

Он уверен, что риск сгореть на работе есть у каждого ресторатора, но сотни и сотни людей, высказывающие слова поддержки, перечисляющие деньги, выкупающие наперед будущие хот-доги и форшмак - это мощь, которую невозможно создать административно.

"И это не просто любовь к неординарной личности. И уж никак не про сосиски.

Это про то, что каждый из нас через сопричастность утверждается в собственной силе. Которую уже год пытаются зашугать, запрятать за ограничениями и запретами.

Ей-богу, я счастлив, что этот огонь показал настоящее лицо большинства моих коллег, знакомых и не знакомых мне людей, единых в порыве сделать шаг навстречу, который никто не в силах обуздать", - написал Максим Храмов.

"Заплатите ему в рублях"

Когда имя владельца и название закусочной облетело весь интернет, нашлись те, кто начал радоваться проблемам у Яна Монастырского.

Ему припомнили нежелание использовать украинский язык в обслуживании. Также Монастырский после победы Зеленского на выборах назвал годы Порошенко "торжеством всякой патриотичной п...доты", радуясь, что они закончились.

В связи с этим начали появляться хейтерские комментарии.

"Не понимаю, что происходит, и почему половина френдов готовы сбрасываться этому человеку на новый бизнес", - написала Татьяна Гончаренко, прикрепив к своему посту несколько старых реплик Монастырского.

В одном из этих постов Ян объясняет, что украинский язык не является его родным, поэтому на официальной странице "Бистро" он просто переводит сообщения с русского - и брать специально обученного человека из-за закона (о тотальной украинизации, - Ред.), считает бредом.

Он также открыто выступил противником фейсбучного флешмоба, призывавшего лишать официантов чаевых, если те не обслуживают клиентов на украинском языке.

"Мне даже страшно рассказать, какой флешмоб при повторном посещении заведения могут устроить официанты, бармены и повара тем людям, которые не оставляют на чай", - писал он на своей странице.

После пожара сторонница Порошенко Алена Яхно нелестно отозвалась о продукции бистро и его владельце.

"О сгоревшей сосисочной и ее владельце.

Не ем хот-догов и вам не советую. Очень вредная еда!

Скрин - просто так", - написала она, прикрепив пост Монастырского, который порадовался уходу с президентского поста ее патрона.

Еще один блогер предложил слать деньги на сосисочную в рублях и называет Монастырского "ватником".

"вы там какому-то ватану деньги на сосиски собираете??

шлите тогда рублями

тьху", - оставил комментарий Дмитрий Симанский.

Поддержал хейт против Монастырского и еще один известный "порохобот" Тарас Березовец.

"В рублях или как?", - накаляет он атмосферу среди подписчиков владельца Бистро.

Остальные тоже подключились к травле и начали обвинять Яна в сепаратизме.

На эту кампанию отреагировали в Сети.

Блогер Евгений Ихельзон уверен, что история Яна Монастырского важная и показательная для малого бизнеса. Он называет ее "лучшей иллюстрацией того, что бизнес должен работать для своих клиентов".

"Слушать мнение только своих клиентов, думать о том, как сделать лучше своим клиентам.

Те, кто обвиняют хотдожную в отсутствии патриотизма - люди посторонние, возможно даже не из этого города, считают perro caliente плохой едой, хозяина - ватником или недостаточно трушным ресторатором.

Клиенты и друзья просто помогают, чем могут. Это важная история о малом бизнесе в Украине.

Те, кто сталкивался с хейтом и псевдопатриотическими флешмобами, хорошо меня поймут", - написал Ихельзон.